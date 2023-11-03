МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС намерено обменяться заложниками с Израилем, сообщил член политбюро движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC. ХАМАС разрешило некоторым людям покинуть сектор Газа, пишет СМИ

"Мы хотим, чтобы эти люди отправились домой. Также мы хотим, чтобы наши заключенные отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы освободить всех заложников, военных и гражданских лиц, а также к освобождению всех узников из израильских центров содержания", — отметил он.

Хамад добавил, что движение не перестанет бороться "против оккупации".

Согласно данным с разных источников, ХАМАС захватил около 250 человек: гражданские, военные и жители третьих стран.

Посол в Израиле Анатолий Викторов 1 ноября заявил, что шесть россиян являются заложниками палестинского движения. Однако позднее добавил, что данные постоянно меняются, и что посольство прорабатывает эту тему.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.