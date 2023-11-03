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2023
https://1prime.ru/society/20231103/842169423.html
"Просто размажут". В Киеве забили тревогу из-за скорого удара по Зеленскому
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Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time сильно повлияет на президента Украины Владимира Зеленского, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, украина, сша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time сильно повлияет на президента Украины Владимира Зеленского, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Журналист в социальной сети Х объявил о выходе новой информации об украинской власти.
"Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе", — отметил он.
Публикуя материал с подобным содержимым, а также статью военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, иностранные СМИ подтверждают, что Зеленского начинают "списывать".
30 октября издание Time освятило негативное влияние слепой веры Зеленского в победу, уровень дефицита армейцев и местную коррупцию.