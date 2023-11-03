МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Новая статья американского журналиста Саймона Шустера в журнале Time сильно повлияет на президента Украины Владимира Зеленского, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. Зеленский повторяет судьбу Гитлера, считает военный эксперт

Журналист в социальной сети Х объявил о выходе новой информации об украинской власти.

"Теперь Time и Шустер уже заявили, что он готовит новый материал. Там уже Зеленского просто размажут. По полной программе", — отметил он.

Публикуя материал с подобным содержимым, а также статью военачальника ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, иностранные СМИ подтверждают, что Зеленского начинают "списывать".

30 октября издание Time освятило негативное влияние слепой веры Зеленского в победу, уровень дефицита армейцев и местную коррупцию.