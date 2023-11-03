МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Ущерб от массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, по предварительным данным, равняется сотни миллионам рублей, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Президент Израиля прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

"По предварительным данным, ущерб, причиненный в результате массовых беспорядков, составил сотни миллионов рублей. Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.

В Следственном комитете также уточнили, что личности более 20 подозреваемых в участии в беспорядках установлены. Более того, СК напомнил, что российское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и погромами, а организаторам светят сроки до 15 лет.

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки. Позднее аэропорт закрыли, все рейсы перенаправили в запасные воздушные гавани.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что жители региона сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту — грубое нарушение закона. По его словам, участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО.

Меликов отметил, что "смыть позор" задержанные смогут только участием в спецоперации.