МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Событиями в Дагестане хотели раскачать Россию изнутри, заявил президент России Владимир Путин. Кадыров приказал жестко подавлять возможные беспорядки

"Это говорит о том, что на самом то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы, чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае — интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо", — сказал Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество".

Также президент отметил, что все происходящие события нужно воспринимать с трезвой головой, так как многие спровоцированы из-за рубежа. По мнению Путина, вбросить искру очень легко.

"Что касается этих событий в Махачкале, легко бросить искру, очень легко. Конечно, на фоне происходящих ужасов там, это легко сделать, потому что, как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. Это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что кавказцы воют в зоне СВО отлично, героически, блестяще, занимают там высшие командные должности.

Помимо всего прочего, Путин заявил, что заокеанские деятели поддерживают евреев Израиля, а в России пытаются организовывать еврейские погромы, просто свинство.

"В этой связи, конечно, меня удивляет позиция заокеанских деятелей. Они, вроде бы, поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Просто невероятное свинство, это уже не двойные стандарты, даже не знаю, как это назвать. Извращение сознания какое-то", — сказал глава государства.

В воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, вспыхнули беспорядки. Позднее аэропорт закрыли, все рейсы перенаправили в запасные воздушные гавани.

Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя ситуацию, подчеркнул, что жители региона сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту — грубое нарушение закона. По его словам, участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Меликов отметил, что "смыть позор" задержанные смогут только участием в спецоперации.