МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Россия не подумала бы возвращать Крым, если бы к русскому языку на Украине относились нормально, Москва не могла не встать на защиту людей, заявил президент Владимир Путин. Зеленский повторяет судьбу Гитлера, считает военный эксперт

"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной, я и сейчас говорю с братской Украиной — этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова, нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, связанные с Крымом. Как если бы там было все хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих переворотов государственных, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали. Ну, конечно, нет", — сказал он на встрече с новым составом Общественной палаты России.

Российский лидер подчеркнул, что страна не могла оставить без защиты людей Новороссии, Донбасса и Крыма.

Президент также назвал заявления о том, что русский народ не является коренным на Украине, полным беспределом. Он напомнил, что Украина была сформирована за счет южнорусских земель. Эти территории были присоединены Екатериной II в результате серии войн с Османской империей, пояснил Путин.

Более того, глава государства отдельно прокомментировал отношение к русской культуре на этих территориях. Он сообщил, что западные завоеватели, в отличие от орды, претендовали на русскую культуру, язык и традиции, а разрушение культуры ведет к исчезновению народа как этноса.