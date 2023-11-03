ТУНИС, 3 ноя — ПРАЙМ. США ответствены за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, атаки на американские базы в регионе являются "мудрым решением сопротивления", сообщил генсек ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла. Генсек "Хезболлах" раскритиковал поддержку Израиля со стороны США

"Атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, это мудрое решение сопротивления", — заявил Насрулла, выступая перед своими сторонниками.

Генсек "Хезболлах" 3 ноября выступил впервые с начала нового витка эскалации конфликта в Израиле, региональные СМИ ожидали даже объявления войны Израилю.

Пентагон заявлял, что американские военные базы в Ираке и Сирии с 17 по 24 октября подвергались атакам со стороны группировок, предположительно, связанных с Ираном. Как сообщало РИА Новости Центральное командование вооруженных сил США, свыше 20 военнослужащих получили ранения.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» («Партия Аллаха») основано в 1982 году при непосредственном участии Ирана. Позже значительную финансовую и военную помощь «Хезболле» начала оказывать и Сирия. Точная численность организации неизвестна, по разным оценкам, она колеблется от 4 тысяч до 30 тысяч человек.