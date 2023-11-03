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https://1prime.ru/society/20231103/842171920.html
Против Аяза Шабутдинова завели уголовное дело
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Против блогера и бизнес-тренера Аязе Шабутдинове возбудили уголовное дело о мошенничестве, заявила представитель ведомства Ирина Волк. "Оперативники Главного управления... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, россия, мошенничество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Против блогера и бизнес-тренера Аязе Шабутдинове возбудили уголовное дело о мошенничестве, заявила представитель ведомства Ирина Волк.
"Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера", — сообщила Волк.
По данным МВД, фигурант дела вместе с единомышленниками от имени нескольких юридических лиц "обещали научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов".
Волк пояснила, что Шабутдинове предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.
Максимальная санкция по статье — десять лет лишения свободы.
Компанию обвиняемого проверяют на основании заявления одного из клиентов о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году, сумма претензий — 1,9 миллиона рублей, указано в телеграм-канале Шабутдинове.