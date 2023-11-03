МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Против блогера и бизнес-тренера Аязе Шабутдинове возбудили уголовное дело о мошенничестве, заявила представитель ведомства Ирина Волк. Суд рассмотрит дела о контрабанде ценной породы леса в Китай

"Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера", — сообщила Волк.

По данным МВД, фигурант дела вместе с единомышленниками от имени нескольких юридических лиц "обещали научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов".

Волк пояснила, что Шабутдинове предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес.

Максимальная санкция по статье — десять лет лишения свободы.

Компанию обвиняемого проверяют на основании заявления одного из клиентов о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году, сумма претензий — 1,9 миллиона рублей, указано в телеграм-канале Шабутдинове.