ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. США выделили Киеву новый пакет военной помощи в 125 миллионов долларов, заявил 3 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен. Генсек "Хезболлах" раскритиковал поддержку Израиля со стороны США

"США объявляют о передаче нового пакета вооружений и техники для поддержки народа Украины, защищающего свою страну и свободу от агрессии России", — говорится в распространенном госдепом заявлении Блинкена.

"Мы продолжим работать с Конгрессом для реализации наших интересов в сфере нацбезопасности, помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии", — указал глава американской дипломатии.

Пентагон сообщил, что украинская сторона получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех миллионов патронов и гранат, инженерные боеприпасы, противопехотные мины, 12 грузовиков и утепленное обмундирование.

Дополнительно Пентагон закупит для Украины "боеприпасы с лазерным наведением для противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.