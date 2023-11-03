ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. США выделят 300 миллионов долларов на закупку оружия для Украины в качестве нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Вы же обещали. Разведчик рассказал, как США предали Киев

Украинская сторона получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше 3 миллионов патронов и гранат, инженерные боеприпасы, противопехотные мины, 12 грузовиков и утепленное обмундирование.

Дополнительно Пентагон закупит для Украины "боеприпасы с лазерным наведением для противодействия беспилотным летательным аппаратам".

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.