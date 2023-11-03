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https://1prime.ru/society/20231103/842172708.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
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США выделят 300 миллионов долларов на закупку оружия для Украины в качестве нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , финансы, впк, экономика, новости, сша, пентагон, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 3 ноя — ПРАЙМ. США выделят 300 миллионов долларов на закупку оружия для Украины в качестве нового пакета помощи, который также включает передачу имущества с военных складов на 125 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
Украинская сторона получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше 3 миллионов патронов и гранат, инженерные боеприпасы, противопехотные мины, 12 грузовиков и утепленное обмундирование.
Дополнительно Пентагон закупит для Украины "боеприпасы с лазерным наведением для противодействия беспилотным летательным аппаратам".
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.