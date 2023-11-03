МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Москвичам стоит быть осторожнее и не впускать в свой дом мошенников под видом работников коммунальных служб, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Юрист раскрыл, как мошенники похищают людей на расстоянии

"Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения — выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", — отметил Бирюков.

Заместитель мэра констатировал, что нередки случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. По его словам, жертвами чаще всего оказываются пожилые люди. Им предлагают заменить счетчики или проверить газовые плиты.

Бирюков добавил, что если это неожиданная проверка, то это точно мошенники.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что данные о проверках заранее можно увидеть в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит. Уточнить информацию о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы.