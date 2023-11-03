МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Германия уже заложила в свои бюджетные планы поддержку Киеву до 2032 года, сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ. В ФРГ раскритиковали санкционную политику правительства

"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы обсуждаем как должны выглядеть вооруженные силу Украины в будущем. При этом понятно: военная поддержка Украины — задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", — сказал Фройдинг.

Помимо этого, он подчеркнул, что единомышленникам Киева стоит ясно показать Москве, что они смогут выстоять в этом конфликте.