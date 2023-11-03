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Германия заложила в бюджет помощь Украине до 2032 года
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Германия уже заложила в свои бюджетные планы поддержку Киеву до 2032 года, сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий... ПРАЙМ, 03.11.2023
общество , новости, германия, бюджетные планы, помощь украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Германия уже заложила в свои бюджетные планы поддержку Киеву до 2032 года, сообщил в интервью изданию Stuttgarter Nachrichten генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ.
"Вместе с Украиной и нашими партнерами мы обсуждаем как должны выглядеть вооруженные силу Украины в будущем. При этом понятно: военная поддержка Украины — задача до конца десятилетия и далее. В нашем бюджетном планировании уже заложены средства до 2032 года, что свидетельствует о нашей решимости", — сказал Фройдинг.
Помимо этого, он подчеркнул, что единомышленникам Киева стоит ясно показать Москве, что они смогут выстоять в этом конфликте.