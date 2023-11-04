МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Только вековая мудрость россиян не позволяла и не позволит злу воцариться на земле, сказал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, поздравляя граждан страны с Днем народного единства. Россия превратилась в самодостаточную страну, заявил Путин

"Межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага всегда были в основе самого государства Российского. Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи", — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Политик также подчеркнул, что только "вековая мудрость россиян не позволяла, не позволяет и не позволит злу воцариться на нашей земле".