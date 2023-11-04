МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Стоимость билетов в музеи в регионах значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому москвичам, которые пользуются "Пушкинской картой", придется немного поэкономить, сказала министр культуры России Ольга Любимова. Сайты выставки "Россия" подверглись хакерской атаке

"На самом деле, конечно, проблема Москвы и Санкт-Петербурга, что 5 тысяч рублей не хватает. Как правило, статистика показывает, что в регионах билет в музей стоит не 400 рублей, а 40 рублей. Пяти тысяч рублей там хватает. Москвичам немного придется поэкономить", — сказала она в ответ на вопрос об увеличении лимита "Пушкинской карты" на дискуссии "Поколение ХХI века: наш вклад в культурное наследие России" рамках федерального просветительского марафона "Знание" на выставке "Россия".

"Пушкинская карта" — это программа культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории Российской Федерации, презентованная 30 августа 2021 года. Программа позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета.

Международная выставка-форум "Россия" стартовала на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства. В ходе мероприятия будут представлены новейшие и важнейшие достижения страны, посетители смогут увидеть экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.