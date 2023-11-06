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Путин приедет в Казахстан по приглашению Токаева
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Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Астане, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жормата Токаева. "По приглашению главы государства... ПРАЙМ, 06.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, казахстан, касым-жормат токаев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Астане, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жормата Токаева.
"По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", — сказано в сообщении.
Отмечается, чтоо время визита планируется проведение переговоров президентов двух стран, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы стратегического партнерства.
Кроме того, Путин и Токаев в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.