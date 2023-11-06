АСТАНА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президента России Владимира Путина ждут с визитом в Астане, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жормата Токаева. "Просто челюсть отвалилась". Путин ужаснулся масштабам коррупции на Украине

"По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9 ноября 2023 года с официальным визитом Астану посетит президент Российской Федерации Владимир Путин", — сказано в сообщении.

Отмечается, чтоо время визита планируется проведение переговоров президентов двух стран, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы стратегического партнерства.

Кроме того, Путин и Токаев в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.