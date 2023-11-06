МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Государства коллективного Запада толкают Ближний Восток к большой войне, заявил в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые" глава МИД России Сергей Лавров. Боррель признал провал Евросоюза в решении палестино-израильского конфликта

"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны", — сказал он.

Он также отметил, что эта линия в полной мере проявляется и в других регионах мира, Украина, в том числе. По его словам, примеров много, "но результат один и тот же: утрата или ослабление государственности, как это было с Ираком, Ливией, как пытались сделать с Сирийской Арабской Республикой".

Лавров подчеркнул, что результатом такой политики коллективного Запада становятся "всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.