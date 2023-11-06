МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу решения принять участие в президентских выборах в 2024 году, кампанию еще не объявили, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин приедет в Казахстан по приглашению Токаева

Ранее агентство Reuters, со ссылкой на свои источники, сообщало, что российский лидер якобы уже принял решение участвовать в выборах.

"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально ещё не объявлялась", — сказал Песков.