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2023
https://1prime.ru/society/20231106/842182457.html
В Кремле прокомментировали сообщения о решении Путина участвовать в выборах
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Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу решения принять участие в президентских выборах в 2024 году, кампанию еще не объявили, заявил РИА Новости... ПРАЙМ, 06.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин, президентские выборы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу решения принять участие в президентских выборах в 2024 году, кампанию еще не объявили, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters, со ссылкой на свои источники, сообщало, что российский лидер якобы уже принял решение участвовать в выборах.
"Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально ещё не объявлялась", — сказал Песков.