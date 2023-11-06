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Матвиенко предложила создать в России министерство счастья
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь выступила с предложением создать в России "министерства счастья". Отвечая на вопрос, какой нормативный акт следует принять... ПРАЙМ, 06.11.2023
общество , новости, россия, валентина матвиенко, министерство счастья
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь выступила с предложением создать в России "министерства счастья".
Отвечая на вопрос, какой нормативный акт следует принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", она заявила: "немедленно, закон о всеобщем счастье".
"Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья", — сказала она.
По словам Матвиенко, через данное ведомство "будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. При этом она посетовала, что сейчас у нее небольшая "группа поддержки" по данному вопросу.