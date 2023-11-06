МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь выступила с предложением создать в России "министерства счастья". Матвиенко рассказала о гигантских доходах нотариусов

Отвечая на вопрос, какой нормативный акт следует принять безотлагательно, в ходе форума "Знание. Первые", она заявила: "немедленно, закон о всеобщем счастье".

"Я мечтаю и предлагала — давайте мы создадим в России министерство счастья", — сказала она.

По словам Матвиенко, через данное ведомство "будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми. При этом она посетовала, что сейчас у нее небольшая "группа поддержки" по данному вопросу.