МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Изолировать Россию извне невозможно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко предложила создать в России министерство счастья

Кроме того, она отметила, что и Россия никогда не выступала, не выступает и не будет выступать за изоляцию.

"Она (изоляция России — ред.) невозможна, и те, кто пытается нас изолировать, они уже это видят, знают и понимают", — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос одного из участников форума "Знание. Первые".

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия является частью мировой экономики, а также энергетической безопасности и стабильности в мире. Это страна, давшая миру выдающихся деятелей культуры, писателей, композиторов, музыкантов. "Ни у кого даже в мыслях нет изолироваться от мира", — добавила парламентарий.

Она также сообщила, что Конституция защищает права россиян и никакого ущерба от выхода Москвы из некоторых международных соглашений нет.

Матвиенко отметила, что Россия была вынуждена выйти из некоторых соглашений, чтобы прекратить посягательства на ее суверенитет.

"Но я хочу сказать, что даже когда мы были членами этих конвенций, наше законодательство было лучше, эффективнее с точки зрения защиты интересов людей, оно было более социально ориентированным, и оно таким осталось", — сказала она и добавила, что никакой изоляции и никакого ущерба для россиян нет, так как законодательство и Конституция страны защищают в гораздо большей степени.