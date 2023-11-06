МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Россияне дружелюбны и готовы помочь, в отличие от жителей Австрии или Германии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT. Австрия почти полностью заполнила свои газовые хранилища

"Если подойти на улице к прохожему спросить дорогу, сказав при этом, что не говоришь по-русски, но на его лице сразу появляется улыбка, и он обязательно подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации испытаешь чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.

Бывшая глава дипведомства Австрии призналась, что чувствует себя в Санкт-Петербурге чувствует себя комфортно и изучает русский язык.

Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии в 2017-2019 годах, в настоящее время руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.