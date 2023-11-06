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Экс-глава МИД Австрии удивилась дружелюбию россиян
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Россияне дружелюбны и готовы помочь, в отличие от жителей Австрии или Германии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT. "Если подойти на улице к прохожему... ПРАЙМ, 06.11.2023
общество , новости, в мире, россия, мид австрии, россияне
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Россияне дружелюбны и готовы помочь, в отличие от жителей Австрии или Германии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью RT.
"Если подойти на улице к прохожему спросить дорогу, сказав при этом, что не говоришь по-русски, но на его лице сразу появляется улыбка, и он обязательно подскажет. В Австрии или Германии в такой ситуации испытаешь чувство неприязни к иностранцам", — отметила она.
Бывшая глава дипведомства Австрии призналась, что чувствует себя в Санкт-Петербурге чувствует себя комфортно и изучает русский язык.
Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии в 2017-2019 годах, в настоящее время руководит Геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.