АНКАРА, 7 ноя — ПРАЙМ. Проявленная госсекретарем США Энтони Блинкеном невежливость стала причиной, по которой глава МИД Турции Хакан Фидан отказался от его объятий, сообщило издание Hürriyet. Блинкен назвал последствия попыток открыть "второй фронт" против Израиля

Переговоры Фидана и Блинкена проходили в понедельник в Анкаре. Кадры этой встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен попытался обнять Фидана, делая шаг вперед, но тот, сделал шаг назад и продолжил сжимать руку госсекретаря, широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях.

По данным Hürriyet, когда машина Блинкена подъехала к зданию МИД Турции, Фидан вышел из машины и встал перед дверью ведомства, как это делается для каждого приезжающего министра. При этом разговаривавший по телефону госсекретарь США не вышел из машины и Фидан вошел в здание.

"Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его", — пишет издание.

Турецкие СМИ также обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди встречавших Бликена в Анкаре. Кроме того СМИ отметили отсутствия освещения на перроне.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что подчеркнуто холодный прием, которым был встречен Блинкен в Эр-Рияде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО, прежде всего является реакцией на происходящее с явного одобрения Вашингтона в секторе Газа.