Hürriyet: глава МИД Турции отказался от объятий из-за невежливости Блинкена
АНКАРА, 7 ноя — ПРАЙМ. Проявленная госсекретарем США Энтони Блинкеном невежливость стала причиной, по которой глава МИД Турции Хакан Фидан отказался от его объятий, сообщило издание Hürriyet.
Переговоры Фидана и Блинкена проходили в понедельник в Анкаре. Кадры этой встречи, на которых, по мнению журналистов, видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен попытался обнять Фидана, делая шаг вперед, но тот, сделал шаг назад и продолжил сжимать руку госсекретаря, широко обсуждаются в турецких СМИ и соцсетях.
По данным Hürriyet, когда машина Блинкена подъехала к зданию МИД Турции, Фидан вышел из машины и встал перед дверью ведомства, как это делается для каждого приезжающего министра. При этом разговаривавший по телефону госсекретарь США не вышел из машины и Фидан вошел в здание.
"Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его", — пишет издание.
Турецкие СМИ также обратили внимание на отсутствие высокопоставленных чиновников среди встречавших Бликена в Анкаре. Кроме того СМИ отметили отсутствия освещения на перроне.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что подчеркнуто холодный прием, которым был встречен Блинкен в Эр-Рияде и особенно в Турции — союзнице США по НАТО, прежде всего является реакцией на происходящее с явного одобрения Вашингтона в секторе Газа.
https://1prime.ru/society/20231107/842185828.html