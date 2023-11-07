МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Заявление Тель-Авива о ядерном оружии вызывает много вопросов, в том числе о его наличии его в арсенале, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Турции назвали причину отказа Фидана от объятий с Блинкеном

Ранее министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху посчитал идею атомной бомбардировки сектора Газа "одной из возможностей" развития палестино-израильского конфликта.

По словам Захаровой, данное заявление "вызвало огромное количество вопросов".

"Вопрос номер один — получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?", — отметила она в эфире "Соловьев Live".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.