МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Погибший при взрыве гранаты, отмечая свой день рождения, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, мог перепутать ее с рюмкой, сообщает "Страна.ua". Кто виноват? США и Украина поругались из-за России

По версии издания, Частяков подумал, что это шутка и гранаты — не настоящий боеприпас, а "рюмки специфической формы".

"Страна.ua" отмечает, что гранаты находились в "подарочном наборе", подаренном Частякову коллегой — полковником Тимченко, который впоследствии подтвердил, что посылка содержала бутылку виски Black Label и шесть гранат.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что Частяков погиб у себя дома при взрыве гранаты. Отмечается, что помощник главнокомандующего ВСУ вернулся с работы с подарками в честь прошедшего дня рождения. По данным МВД, сын Частякова взял в руки гранату, которая была среди подарков. Затем офицер забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.