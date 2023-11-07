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На Украине раскрыли странные детали гибели помощника Залужного
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Погибший при взрыве гранаты, отмечая свой день рождения, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, мог перепутать ее с рюмкой, сообщает... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, украина, день рождения, валерий залужный, помощник залужного
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Погибший при взрыве гранаты, отмечая свой день рождения, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного майор Геннадий Частяков, мог перепутать ее с рюмкой, сообщает "Страна.ua".
По версии издания, Частяков подумал, что это шутка и гранаты — не настоящий боеприпас, а "рюмки специфической формы".
"Страна.ua" отмечает, что гранаты находились в "подарочном наборе", подаренном Частякову коллегой — полковником Тимченко, который впоследствии подтвердил, что посылка содержала бутылку виски Black Label и шесть гранат.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что Частяков погиб у себя дома при взрыве гранаты. Отмечается, что помощник главнокомандующего ВСУ вернулся с работы с подарками в честь прошедшего дня рождения. По данным МВД, сын Частякова взял в руки гранату, которая была среди подарков. Затем офицер забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.