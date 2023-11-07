2023-11-07T10:53:55+03:00
2023-11-07T10:53:55+03:00
2023-11-07T10:53:55+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231107/842187154.html
В Германии объяснили, почему Зеленский пошел на отмену выборов
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вашингтон никак не реагирует на нарушение демократических принципов на Украине, так как понимает, что Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах 2024 года, заявил... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, украина, сша, владимир зеленский, президентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315536.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315536.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315535.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315535.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315523.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84131/55/841315523.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20231107/842185205.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон никак не реагирует на нарушение демократических принципов на Украине, так как понимает, что Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах 2024 года, заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Ранее Зеленский в ходе видеообращения сообщил, что сейчас "не время для выборов" в стране отметил, что их проведение выгодно только Москве.
"Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет выборы", — указал он в соцсети Х.
Ранее в Верховной раде заявляли, что Зеленский распорядился начать подготовку к президентским выборам весной следующего года.