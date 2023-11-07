МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон никак не реагирует на нарушение демократических принципов на Украине, так как понимает, что Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах 2024 года, заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. "Представляет угрозу". В США предположили, кто может свергнуть Зеленского

Ранее Зеленский в ходе видеообращения сообщил, что сейчас "не время для выборов" в стране отметил, что их проведение выгодно только Москве.

"Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет выборы", — указал он в соцсети Х.

Ранее в Верховной раде заявляли, что Зеленский распорядился начать подготовку к президентским выборам весной следующего года.