МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Гибель помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова — это намек Валерию Залужному от Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива. "Неуместно". Трамп ответил отказом на приглашение Зеленского

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко сообщал, что Частяков погиб у себя дома при взрыве гранаты. Отмечается, что помощник главнокомандующего ВСУ вернулся с работы с подарками в честь прошедшего дня рождения. Сын Частякова взял в руки гранату, которая была среди подарков. Затем офицер забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.

"Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это "привет" Залужному от Зеленского", — отметил политик.

По словам Кивы, у Залужного запланирована поездка в США для встречи с представителями администрации президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что Зеленскому важно, чтобы главком ВСУ "не болтал лишнего".

Кива добавил, что визит Залужного может стать благословением Вашингтона на его президентство.

"Для Залужного сейчас очень сложное время, так как он для Зеленского на Украине сегодня цель номер один и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД Монастырского", — подчеркнул экс-депутат Верховной рады.

Ранее Зеленский и Залужный поспорили о контрнаступлении украинских сил. По словам главкома ВСУ, армия зашла в тупик. Зеленский, в свою очередь, выразил несогласие с оценкой офицера.