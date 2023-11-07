СТАМБУЛ, 7 ноя — ПРАЙМ. Товары фирм, которые поддерживают Израиль, не будут продавать в столовых турецкого парламента в знак бойкота, сообщила пресс-служба законодательного органа. Турция попросила США не лезть в палестино-израильский конфликт, пишут СМИ

В сообщении пресс-службы парламента отмечается, что согласно указанию спикера Нумана Куртулмуша в столовых и кафе больше не будут продавать товары компаний, "оказавших поддержку геноциду, совершаемому Израилем в секторе Газа".

Перечень этих товаром не приводится, но ранее в соцсетях появились призывы бойкотировать продукцию компании Coca-Cola и ее брендов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником", а в субботу отметил, что Анкара больше не считает израильского премьера Нетаньяху собеседником, но глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.