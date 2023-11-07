МОСКВА. 7 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке остается катастрофической с гуманитарной точки зрения, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия стала больше уделять внимания восточному направлению, отметил Песков

"Ситуация остаётся крайне напряженной и с гуманитарной точки зрения катастрофической", — заявил Песков.

Песков отметил, что России необходимо, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы, чтобы российские граждане могли безопасно покинуть территорию страны.

"Понятно, продолжается боевая операция израильской армии. Для нас очень важно в этой ситуации, чтобы были обеспечены гуманитарные паузы. Для нас очень важно, чтобы обеспечение гуманитарных потребностей гражданского населения Газы произошло. Для нас важно, конечно же, чтобы российские граждане получили возможность покинуть территорию Газа. И для этого работают наши дипломаты", — отметил официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента России, число желающих покинуть территорию. сектора Газа достаточно высокое. поэтому необходимо синхронизировать процесс эвакуации со всеми сторонами.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.