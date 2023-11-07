МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан развивают независимые и тесные отношения, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Песков рассказал о прошлых отношениях России и Запада

"Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы — естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что предстоящий официальный визит российского лидера Владимира Путина в Казахстан очень важен для дальнейшего развития двусторонних отношений. Важным аспектом этих отношений является сотрудничество между регионами двух стран. Поэтому президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.

По словам официального представителя Кремля, отношения между странами являются многогранными и включают в себя взаимные инвестиции, взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, а также обмен мнениями по региональным проблемам.

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября.