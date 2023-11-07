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В Кремле оценили двусторонние отношения России и Казахстана
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Россия и Казахстан развивают независимые и тесные отношения, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. "Мы развиваем наши самостоятельные отношения с... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, в мире, россия, казахстан, отношения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия и Казахстан развивают независимые и тесные отношения, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы — естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений", — сказал Песков.
Песков подчеркнул, что предстоящий официальный визит российского лидера Владимира Путина в Казахстан очень важен для дальнейшего развития двусторонних отношений. Важным аспектом этих отношений является сотрудничество между регионами двух стран. Поэтому президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества.
По словам официального представителя Кремля, отношения между странами являются многогранными и включают в себя взаимные инвестиции, взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, а также обмен мнениями по региональным проблемам.
Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября.