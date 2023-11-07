МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Коллега, подаривший помощнику главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Геннадию Частякову гранаты, предупредил его, что они боевые, заявила советник МВД Украины Марьяна Рева. В Киеве прокомментировали гибель помощника главкома ВСУ

По данным издания "Украинская правда", в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков, а его сын госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Граната, которая взорвалась, была подарком. И уже у нас есть свидетельство лица, которое подарило этот презент. Он был в виде коробки. В середине находилась бутылка алкоголя и шесть гранат. Как говорит сам возможный подозреваемый (процессуальный статус его не определен), что подарил эти гранаты коллеге, отметив, что эти гранаты боевые. Очевидно, всерьез не воспринял эти слова погибший", — уточнила советник украинского МВД.

По словам Ревы, текущая информация указывает на несчастный случай, вызванный неосторожным обращением с боеприпасами.

В настоящее время МВД проводит расследование уголовного дела по факту гибели Частякова и неосторожного обращения с боеприпасами, подчеркнула она.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что Частяков погиб у себя дома при взрыве гранаты. Отмечается, что помощник главнокомандующего ВСУ вернулся с работы с подарками в честь прошедшего дня рождения. По данным МВД, сын Частякова взял в руки гранату, которая была среди подарков. Затем офицер забрал у ребенка боеприпас и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв.