МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Около 70 тысяч выпускников не планируют поступать в высшие учебные заведения, отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для этой категории нужно обсудить, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора. В Госдуму внесли проект о скидках на образование для армейцев

"Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", — сказано в релизе.

Как добавили в сообщении, ежегодно около 70 тысяч выпускников 11 классов не планируют поступать в вузы. При этом, напомнили в ведомстве, для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамен по математике и русскому языку.

В Рособрнадзоре отметили, что предложения об отмене ЕГЭ для выпускников, которые не намерены поступать в вузы, поступают часто.

Ранее на портале "Дума.ТВ" появилась информация, что замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу единого госэкзамена в добровольный режим.