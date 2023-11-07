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Рособрнадзор призвал обсудить отмену ЕГЭ для некоторых выпускников
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Около 70 тысяч выпускников не планируют поступать в высшие учебные заведения, отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для этой категории нужно обсудить, рассказали РИА... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, отмена егэ, вузы, образование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Около 70 тысяч выпускников не планируют поступать в высшие учебные заведения, отмену единого государственного экзамена (ЕГЭ) для этой категории нужно обсудить, рассказали РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора.
"Вопрос об отмене ЕГЭ для отдельных категорий выпускников требует общественно-профессионального и экспертного обсуждения на предмет определения механизмов реализации указанной законодательной инициативы", — сказано в релизе.
Как добавили в сообщении, ежегодно около 70 тысяч выпускников 11 классов не планируют поступать в вузы. При этом, напомнили в ведомстве, для получения аттестата школьникам необходимо сдать экзамен по математике и русскому языку.
В Рособрнадзоре отметили, что предложения об отмене ЕГЭ для выпускников, которые не намерены поступать в вузы, поступают часто.
Ранее на портале "Дума.ТВ" появилась информация, что замглавы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил перевести сдачу единого госэкзамена в добровольный режим.