МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Британия и союзники решили приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из него России, НАТО поддержало решение, сообщил во вторник МИД Соединенного Королевства. Заявление опубликовано на сайте британского правительства. Патрушев рассказал о ядерном потенциале России

Министерство иностранных дел России сообщало, что процедура выхода из договора завершена в полночь на 7 ноября.

Отмечается, что Лондон будет вести со странами-единомышленниками работу по созданию и применению добровольных мер по стабилизации.

"Несмотря на признание (союзниками по НАТО — ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой", — добавил альянс в своем распространенном заявлении.

На этом фоне, подчеркнули в НАТО, участники договора приостановят его действие на необходимое время.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года.