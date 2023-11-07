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Британия и ее союзники приостановили участие в ДОВСЕ
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Британия и союзники решили приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из него России, НАТО поддержало решение, сообщил во... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, россия, великобритания, лондон, довсе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Британия и союзники решили приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на выход из него России, НАТО поддержало решение, сообщил во вторник МИД Соединенного Королевства. Заявление опубликовано на сайте британского правительства.
Министерство иностранных дел России сообщало, что процедура выхода из договора завершена в полночь на 7 ноября.
Отмечается, что Лондон будет вести со странами-единомышленниками работу по созданию и применению добровольных мер по стабилизации.
"Несмотря на признание (союзниками по НАТО — ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства-члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой", — добавил альянс в своем распространенном заявлении.
На этом фоне, подчеркнули в НАТО, участники договора приостановят его действие на необходимое время.
ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года.