МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Киев наметил нереализуемые цели и не имеет возможности вернуть Крым, следует из недавнего интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил польский генерал в отставке Томаш Древняк в интервью Wirtualna Polska. На Украине раскрыли странные детали гибели помощника Залужного

На прошлой неделе в статье для Economist Залужный отметил, что украинские войска зашли в тупик и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Кроме того, он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, на которые рассчитывал Запад согласно натовским учебникам.

Древняк отметил, что украинским властям будет трудно донести эту реальность до своих граждан.

"Послание президента и его окружения заключается в том, что они выигрывают, вернут Крым и восстановят границы, существовавшие до 2014 года. Об этом, видимо, и говорил генерал Залужный, что такой сценарий может оказаться нереализуемым", — отметил Древняк.

Он полагает, что Киев имел слишком большие амбиции, в том числе из-за поставок Западом вооружений, но Залужный признал, что цели оказались недостижимыми.

По мнению генерала, статья Залужного могла быть сигналом Западу о предоставлении новой помощи, но возможности союзников уже не так велики.

"Я думаю, что западный мир будет двигаться в направлении закручивания крана поддержки Украины и попытки посадить обе стороны за стол переговоров", — заключил Древняк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Залужного, заявлял, что никакого позиционного тупика на поле боя нет, Вооруженные силы РФ продолжают последовательно выполнять задачи в зоне СВО и чем раньше Киев поймет, что даже говорить о перспективах его победы абсурдно, "тем скорее откроются какие-то перспективы" разрешения ситуации.