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Карл III впервые в роли монарха выступил перед британским парламентом
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Король Великобритании Карл III впервые выступил на открытии парламентской сессии. В своей речи монарх озвучил приоритеты правительства, включая решение проблем, связанных с... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, великобритания, монархия, карл iii
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III впервые выступил на открытии парламентской сессии.
В своей речи монарх озвучил приоритеты правительства, включая решение проблем, связанных с последствиями пандемии COVID-19 и конфликтом на Украине, а также экономический рост и защиту здоровья и безопасности граждан.
Кроме того, Карл III отдал дань памяти покойной Елизавете II.
Правительство планирует представить 21 законодательный акт в различных сферах, таких как энергетика, экономика, образование, правопорядок и транспорт для улучшения жизни в стране. Открытие сессии прошло в Палате лордов британского парламента, где Карл III зачитал речь с трона в присутствии своей супруги, королевы Камиллы.
Карл III взошел на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Официальная коронация новой монархической пары прошла в мае этого года.