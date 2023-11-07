МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Король Великобритании Карл III впервые выступил на открытии парламентской сессии. Карл III назначил Сунака премьером Британии

В своей речи монарх озвучил приоритеты правительства, включая решение проблем, связанных с последствиями пандемии COVID-19 и конфликтом на Украине, а также экономический рост и защиту здоровья и безопасности граждан.

Кроме того, Карл III отдал дань памяти покойной Елизавете II.

Правительство планирует представить 21 законодательный акт в различных сферах, таких как энергетика, экономика, образование, правопорядок и транспорт для улучшения жизни в стране. Открытие сессии прошло в Палате лордов британского парламента, где Карл III зачитал речь с трона в присутствии своей супруги, королевы Камиллы.

Карл III взошел на престол после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Официальная коронация новой монархической пары прошла в мае этого года.