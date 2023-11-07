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Группа сенаторов от Республиканской партии требует внести изменения в миграционное законодательство, в том числе разрешить отказ от приема заявлений о предоставлении убежища на... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, сша, миграция, республиканцы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов от Республиканской партии требует внести изменения в миграционное законодательство, в том числе разрешить отказ от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов, сообщила газета Wall Street Journal.
По данным издания, предложение сенаторов-республиканцев возникло в рамках переговоров с демократами и Белым домом, которые выразили готовность к изменению иммиграционной политики.
Газета также сообщила, что официальные лица подчеркнули готовность внести изменения в систему миграционной политики.
С другой стороны, прогрессивные демократы и правозащитники уже выступают против возможного соглашения.
Ранее Белый дом представил запрос о дополнительном бюджете на 2024 год, включающий помощь Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и границам США. Однако Палата представителей (нижняя палата Конгресса) уже утвердила отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины.