МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Группа сенаторов от Республиканской партии требует внести изменения в миграционное законодательство, в том числе разрешить отказ от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США в качестве условия для поддержки запроса президента Джо Байдена на пакет помощи Израилю и Украине в размере 106 миллиардов долларов, сообщила газета Wall Street Journal. Республиканцы в Конгрессе не уверены насчет помощи Украине, пишет СМИ

По данным издания, предложение сенаторов-республиканцев возникло в рамках переговоров с демократами и Белым домом, которые выразили готовность к изменению иммиграционной политики.

Газета также сообщила, что официальные лица подчеркнули готовность внести изменения в систему миграционной политики.

С другой стороны, прогрессивные демократы и правозащитники уже выступают против возможного соглашения.

Ранее Белый дом представил запрос о дополнительном бюджете на 2024 год, включающий помощь Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и границам США. Однако Палата представителей (нижняя палата Конгресса) уже утвердила отдельный законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины.