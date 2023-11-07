МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Россия ожидает, что Израиль не будет препятствовать эвакуации граждан России с территории сектора Газа, сообщил дипломатический источник агентству РИА Новости. США предупредили Израиль об ответственности за защиту мирных людей в Газе

"Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из сектора Газа, её можно ожидать в ближайшие дни", — сообщил диписточник.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Российская сторона призвала Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров.