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2023
https://1prime.ru/society/20231107/842194254.html
СМИ узнали, зачем США направили на Ближний Восток атомную подлодку
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Вашингтон отправил атомную подводную лодку в регион Персидского залива, чтобы продемонстрировать свои возможности по сдерживанию Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, сша, иран, ближний восток, атомная подводная лодка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон отправил атомную подводную лодку в регион Персидского залива, чтобы продемонстрировать свои возможности по сдерживанию Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Пентагоне.
"Пентагон развернул атомную подводную лодку "Флорида" в регионе Персидского залива на фоне того, как США демонстрируют силу для сдерживания Ирана", — сказано в сообщении агентства.
В понедельник, 6 ноября, Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) сообщало, что американская субмарина класса "Огайо" с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами Tomahawk прибыла на Ближний Восток.
Tomahawk — американская крылатая ракета класса вода-земля, разработанная в 1983 году. Комплекс "Tomahawk" морского базирования включает крылатые ракеты с надводным или подводным стартом, пусковые установки, систему управления ракетной стрельбой и вспомогательное оборудование.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что "поддерживаемые Ираном группировки" стоят за атаками на американские базы в Сирии и Ираке. По данным Пентагона, объекты США на Ближнем Востоке подвергались нападениям с 17 по 24 октября.