МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон отправил атомную подводную лодку в регион Персидского залива, чтобы продемонстрировать свои возможности по сдерживанию Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц в Пентагоне. В Иране прокомментировали атаки на базы США на Ближнем Востоке пословицей

"Пентагон развернул атомную подводную лодку "Флорида" в регионе Персидского залива на фоне того, как США демонстрируют силу для сдерживания Ирана", — сказано в сообщении агентства.

В понедельник, 6 ноября, Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM) сообщало, что американская субмарина класса "Огайо" с ядерной силовой установкой и крылатыми ракетами Tomahawk прибыла на Ближний Восток.

Tomahawk — американская крылатая ракета класса вода-земля, разработанная в 1983 году. Комплекс "Tomahawk" морского базирования включает крылатые ракеты с надводным или подводным стартом, пусковые установки, систему управления ракетной стрельбой и вспомогательное оборудование.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что "поддерживаемые Ираном группировки" стоят за атаками на американские базы в Сирии и Ираке. По данным Пентагона, объекты США на Ближнем Востоке подвергались нападениям с 17 по 24 октября.