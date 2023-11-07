МАХАЧКАЛА, 7 ноя — ПРАЙМ. В отношении замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России. США арестовали четырех россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию

Ранее во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что Исмаилова задержали после обысков.

"Исмаилов Р.И. и Абдулгапаров Д.К. задержаны в рамках расследования уголовного дела", — также сказано в сообщении.

Уточняется, что дело возбудил Следственный комитет России по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.

Руфат Исмаилов был назначен на пост замглавы МВД Дагестана в конце 2019 года.