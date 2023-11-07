2023-11-07T16:53:00+03:00
2023-11-07T17:16:32+03:00
2023-11-07T16:53:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231107/842194734.html
Против замглавы МВД Дагестана возбудили уголовное дело из-за взятки
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В отношении замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова завели уголовное дело о... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, россия, уголовное дело, дагестан, руфат исмаилов
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194653.png
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194653.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194652.png
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194652.png
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194640.png
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84219/46/842194640.png
https://1prime.ru/society/20231101/842150109.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАХАЧКАЛА, 7 ноя — ПРАЙМ. В отношении замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова и замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова завели уголовное дело о взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
Ранее во вторник источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что Исмаилова задержали после обысков.
"Исмаилов Р.И. и Абдулгапаров Д.К. задержаны в рамках расследования уголовного дела", — также сказано в сообщении.
Уточняется, что дело возбудил Следственный комитет России по материалам УФСБ и подразделения собственной безопасности МВД по Дагестану.
Руфат Исмаилов был назначен на пост замглавы МВД Дагестана в конце 2019 года.