МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Предпринятое Украиной летнее контрнаступление не принесло ей никаких значимых результатов, пишет издание Figaro. Так, за пять месяцев ВСУ смогли отвоевать лишь около 400 квадратных километров территории и продвинуться всего на 17 километров. До выхода к Азовскому морю, чтобы перерезать пути снабжения между Россией и Крымом, осталось еще около ста километров, при этом российская армия по-прежнему удерживает большую часть своих позиций, сообщают авторы материала. СМИ раскрыли последствия слов Залужного для финансирования Украины

Figaro отметила, что стратегия war of attrition, когда каждая сторона ждет истощения сил другой, призванная ослабить Вооруженные силы РФ, вышла из-под контроля натовских и киевских стратегов и им пришлось констатировать очевидный факт: ни одной из сторон не удалось добиться технологического превосходства, поэтому ни одна из них не имеет преимущества. Таким образом, по мнению авторов материала, вместо решительного контрнаступления началась позиционная оборонительная борьба.

При этом читатели газеты негативно комментируют действия Запада и киевского режима и отмечают, что капитуляция Украины не за горами, а Россию никто и никогда не смог победить.

Так, читатель с ником Joe2222 пишет, что капитуляция Украины близка и США бросят киевский режим, так как всегда бросают "лузеров", как они это делали во Вьетнаме, Афганистане, Ливии. По его мнению, Вашингтон итак уже получил то, чего хотел: разрыв ЕС с Россией. При этом европейские лидеры совершили стратегическую ошибку, слепо следуя за американцами, им нужно было сохранять нейтральную позицию в этом конфликте и связи с Россией.

Пользователь Moije считает, что все идет к концу боевых действий и присоединению Украины к ЕС, при этом встает два вопроса: сколько будет стоить, включение в него разрушенной страны и приведение ее в соответствие со стандартами. "И что станет со всем оружием, которое мы им отправили: не окажутся ли они в руках наших добрых мальчуганов из чудных кварталов?", — волпрошает он.

François Maréchal полагает, что международное право на стороне Киева, но с точки зрения своих интересов и, оглядываясь на историю, большинство человечества поддерживает Россию и в конечном итоге она победит. "Мы не можем так долго поддерживать Украину — искусственное образование", — написал он.

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