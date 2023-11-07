МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект КПРФ о возможности сдачи ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по желанию учащегося. Правительство хочет запустить автопроверку школьных домашних работ

Нововведения предусматривали, что аттестация проводится по желанию, а если такое желание отсутствует, то в форме выпускных экзаменов.

Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, ЕГЭ должен был стать лишь одной из форм конкурсных испытаний при приеме в ВУЗы для обучения по программам бакалавриата и специалитета наряду с вступительными испытаниями. При этом право выбора формы таких испытаний должно было принадлежать абитуриентам, в том числе иностранным гражданам, гражданам со средним профессиональным или высшим образованием.

Ранее выдвигалась идея и о полной отмене ЕГЭ. Так, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается — запрос на это не поступал ни от учителей, ни от министерств.