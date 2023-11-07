2023-11-07T17:40:45+03:00
2023-11-07T17:40:45+03:00
2023-11-07T17:40:45+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231107/842195328.html
Госдума отклонила законопроект о сдаче ЕГЭ по желанию учащегося
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект КПРФ о возможности сдачи ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, россия, госдума, егэ, законопроект
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157677.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157677.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157676.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157676.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157664.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84115/76/841157664.jpg
https://1prime.ru/society/20231101/842144301.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект КПРФ о возможности сдачи ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по желанию учащегося.
Нововведения предусматривали, что аттестация проводится по желанию, а если такое желание отсутствует, то в форме выпускных экзаменов.
Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, ЕГЭ должен был стать лишь одной из форм конкурсных испытаний при приеме в ВУЗы для обучения по программам бакалавриата и специалитета наряду с вступительными испытаниями. При этом право выбора формы таких испытаний должно было принадлежать абитуриентам, в том числе иностранным гражданам, гражданам со средним профессиональным или высшим образованием.
Ранее выдвигалась идея и о полной отмене ЕГЭ. Так, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается — запрос на это не поступал ни от учителей, ни от министерств.