МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект КПРФ о возможности сдачи ЕГЭ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по желанию учащегося.

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Нововведения предусматривали, что аттестация проводится по желанию, а если такое желание отсутствует, то в форме выпускных экзаменов.

Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, ЕГЭ должен был стать лишь одной из форм конкурсных испытаний при приеме в ВУЗы для обучения по программам бакалавриата и специалитета наряду с вступительными испытаниями. При этом право выбора формы таких испытаний должно было принадлежать абитуриентам, в том числе иностранным гражданам, гражданам со средним профессиональным или высшим образованием.

Ранее выдвигалась идея и о полной отмене ЕГЭ. Так, в марте 2023 года, депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Минпросвещения сформировать позицию ведомства по вопросу отмены ЕГЭ и обсудить с парламентариями изменения в системе образования. В Рособрнадзоре тогда заявляли, что вопрос об отмене экзамена не обсуждается — запрос на это не поступал ни от учителей, ни от министерств.