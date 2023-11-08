МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский начал войну с собственными генералами. Он отчитал главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, который заявил на прошлой неделе, что, "как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который завел нас в тупик", а кроме того, предупредил, что "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", пишет Asia Times. В Германии объяснили, почему Зеленский пошел на отмену выборов

Как подчеркивает издание, о серьезных разногласиях президента Украины с его генералами пишет даже рупор Белого дома по украинским вопросам — газета The New York Times.

Зеленский заверяет, что Украина одержит победу над Россией, однако украинское наступление провалилось с большими потерями для ВСУ, а возобновившееся сражение за Артемовск, развязанное президентом Украины вопреки мнению его генералов, не только не достигло поставленных целей, но и привело к гибели многих солдат ВСУ и большого количества техники, пишет издание.

При этом отмечается, что Зеленский настаивает и на обороне Авдеевки, где сейчас ВСУ неуклонно теряют позиции — как в самом городе, так и его окрестностях.

Серьезные проблемы возникли у ВСУ и в Купянске. В публикации подчеркивается, его потеря существенно осложнит снабжение Харькова — второго по величине города Украины. Из чего делается вывод, что следующее масштабное сражение может развернуться именно вокруг Харькова.

Подытоживая, авторы статьи отмечают: "Зеленский наверняка растерял поддержку своего генералитета, но хватит ли этого, чтобы повлечь за собой смену власти? Ответить на этот вопрос нелегко. Многое будет зависеть от результатов на поле боя".