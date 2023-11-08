МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила попытку ряда консерваторов из числа республиканцев вынести на голосование законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели, сообщает газета Washington Examiner. Главы американских ведомств призвали Конгресс одобрить пакет помощи Киеву

"Демократы во вторник отклонили попытку консерваторов в сенате проголосовать по законопроекту палаты представителей об Израиле", — говорится в публикации.

Ранее законопроект был разработан и принят палатой представителей конгресса США, контролируемой республиканцами.

По данным издания, предложение ряда республиканских сенаторов было заблокировано законодателем-демократом, председателем комитета по ассигнованиям Пэтти Мюррей.

Также во вторник лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил на пресс-конференции, что намерение республиканцев в сенате разделить поддержку Израиля от выделения дополнительных средств на Украину и другие цели является "неприемлемым предложением".

Он также добавил, что большинство сенаторов об обеих партий по-прежнему поддерживают выделение денег на Украину.

Ранее контролируемая республиканцами палата представителей США (нижняя палата конгресса) одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины. При этом лидер демократов в сенате (верхняя палата конгресса) Шумер заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу.

Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что недавнее голосование в палате представителей США по законопроекту о помощи Израилю без упоминания Украины не сулит Киеву ничего хорошего: поддержка Владимира Зеленского американским истеблишментом уже давно ослабевает, а конфликт на Ближнем Востоке выбил Украину из заголовков СМИ, в результате без американских денег киевскому режиму грозит провал.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.