МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вынудили Россию начать СВО на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры в случае антиамериканского госпереворота в Мексике, заявил в материале для Newsweek основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл. США ввели ограничения против компаний и физлиц якобы за поставки в Россию

В частности, в его статье говорится: "На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — прим. ред.)"

К кризису на Украине, как утверждает Макконнелл, привела исключительно "безответственная" политика Белого дома, у которого не было абсолютно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве. При этом он обвинил в разжигании конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток.

"Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — отметил Макконнелл.

По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, спокойно двигаясь к достижению своих целей в спецоперации.