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https://1prime.ru/society/20231108/842198568.html
"Пошли бы на те же меры". В США задумались об антиамериканском перевороте
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Соединенные Штаты вынудили Россию начать СВО на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры в случае антиамериканского госпереворота в Мексике, заявил в материале для Newsweek... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, общество , сша, переворот, мексика, меры, экспертное мнение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты вынудили Россию начать СВО на Украине, но Вашингтон пошел бы на такие же меры в случае антиамериканского госпереворота в Мексике, заявил в материале для Newsweek основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл.
В частности, в его статье говорится: "На минуту представьте, что законно избранного президента Мексики свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке КНР, а потом новый режим начал бы искать союза с китайцами. Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва (на Украине. — прим. ред.)"
К кризису на Украине, как утверждает Макконнелл, привела исключительно "безответственная" политика Белого дома, у которого не было абсолютно никаких причин поддерживать антироссийские силы в Киеве. При этом он обвинил в разжигании конфликта "узкую группу американской элиты", которая заинтересована в расширении НАТО на восток.
"Россия отреагировала так, как поступила бы любая уважающая себя держава, если ее соперник пытается построить военные базы у ее границ", — отметил Макконнелл.
По заявлению президента РФ Владимира Путина, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, спокойно двигаясь к достижению своих целей в спецоперации.