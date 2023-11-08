В Соединенных Штатах Зеленскому предсказали роль "козла отпущения"
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. После того, как появилась информация о планах Соединенных Штатов подтолкнуть Украину к мирным переговорам, читатели американского ультра-правого портала Breitbart заявили, что победа России в конфликте на Украине — вопрос решенный и, более того, что этот результат давно прогнозировался.
Пользователь с ником Frank the Tank порадовался, что сбываются его прогнозы: "Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!"
С удовлетворением отметил свою способность предвидеть будущее и HaggardtheHorrible: "Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить".
А пользователь Ivor Haddenuff, со своей стороны, порадовался своему гражданству: "Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец".
При этом Surfinnonreality предсказал президенту Украины незавидное будущее: "Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!"
Другой же комментатор, с нескромным ником Constantine XI, иронично посочувствовал украинскому лидеру: "Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!"
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти запретили их на законодательном уровне. Вместе с тем в Кремле заявляли, что на текущий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей СВО остается для Москвы абсолютным приоритетом.
https://1prime.ru/society/20231108/842198719.html