МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. После того, как появилась информация о планах Соединенных Штатов подтолкнуть Украину к мирным переговорам, читатели американского ультра-правого портала Breitbart заявили, что победа России в конфликте на Украине — вопрос решенный и, более того, что этот результат давно прогнозировался. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

Пользователь с ником Frank the Tank порадовался, что сбываются его прогнозы: "Теперь всем понятно, что Россия выигрывает в этом военном конфликте. О чем я всегда и говорил!"

С удовлетворением отметил свою способность предвидеть будущее и HaggardtheHorrible: "Было ясно, что в долгосрочной перспективе Украина не сможет победить".

А пользователь Ivor Haddenuff, со своей стороны, порадовался своему гражданству: "Большинство американцев больше не поддерживают Украину. А я как раз американец".

При этом Surfinnonreality предсказал президенту Украины незавидное будущее: "Совсем скоро из Зеленского сделают козла отпущения!"

Другой же комментатор, с нескромным ником Constantine XI, иронично посочувствовал украинскому лидеру: "Что-то Зеленский сильно погрустнел. Видимо, понимает, что потоки денег заканчиваются!"

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но украинские власти запретили их на законодательном уровне. Вместе с тем в Кремле заявляли, что на текущий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей СВО остается для Москвы абсолютным приоритетом.