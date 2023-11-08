МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украина будет вынуждена пойти на худшие условия на мирных переговорах из-за веры президента страны Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, — такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Эксперт Пентагона заподозрил Зеленского в шантаже

По его словам, "Путин всегда был правдив".

"Когда он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) приостановил наступление своих войск в ответ на заявленную готовность украинской стороны принять нейтральный статус, он был вполне серьезен", — отметил Макгрегор, добавив, что в диалог между Россией и Украиной вмешались США и "все загубили".

В то же время Макгрегор выразил согласие с мнением обозревателем Эндрю Наполитано, заявившим, что условия на переговорах для Украины "не будут такими, как два года назад". При этом полковник констатировал, что западные элиты продолжают лгать Украине.

"(США — прим. ред.) обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе", — заявил бывший советник Пентагона.

Ранее он прогнозировал, что рано или поздно США придется публично признать правду о поражении на Украине.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, однако украинские власти запретили их на законодательном уровне. При этом в Кремле отмечали, что на текущий момент не существует никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается для Москвы абсолютным приоритетом.