МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В 2024 году Владимира Зеленского уже не будет на Украине, спрогнозировала в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски. "Сделают козлом отпущения". В США предсказали судьбу Зеленскому

Она заявила: "Я не думаю, что он (президент Украины Владимир Зеленский) будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. Можно сказать, что это конец".

Вместе с тем подполковник напомнила о недавней гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного. Это событие, на ее взгляд, свидетельствует о "развале" украинской политической и военной структуры. Квятковски полагает, что сегодня украинские политики и генералы беспокоятся о собственном выживании.

А комментируя информацию о попытках Запада склонить Зеленского к мирным переговорам с Российской Федерацией, аналитик отметила, что эти попытки ставят его в "ужасное положение", ведь президент Украины уже для всего мира не более чем "марионетка США".

"Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец. <…>. Для него все кончено", — заключила Квятковски.

Ранее Залужный заявил в статье в журнале Economist, что Вооруженные силы Украины зашли в тупик, и "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". При этом главком признал, что не сумел продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе.