МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Продвигая вступление Украины в Евросоюз, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели государств Европы, — такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Не скроете". В Сети раскритиковали фото Зеленского и фон дер Ляйен

Он, в частности, написал: "Завтра Европейская комиссия опубликует отчет, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС! Крайне коррумпированной страны".

При этом Филиппо выразил мнение, что Франции необходимо покинуть Евросоюз, пока не стало слишком поздно.

"После этого (решения фон дер Ляйен — прим. ред.) трудно сказать, что цель ЕС, подчиняющегося США, не в том, чтобы добиться нашей смерти! Евросоюз хочет нашей прямой и простой смерти!" — отметил политик.

Издание Politico ранее сообщило, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз, в котором порекомендует начать переговоры о вступлении в союз Украины и Молдавии.

На встрече с Владимиром Зеленским глава ЕК заявила, что Украина выполнила более 90 процентов требуемых условий для вступления в Евросоюз. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Киев может выполнить остальные требования быстро и начать процесс переговоров о присоединении к организации в 2023 году.