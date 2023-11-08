МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Херардо Угальде Годинеса, говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости. "Полный беспредел". Путин высказался об отношении Киева к русским

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — отмечается в сообщении.

В марте 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Данная инстанция вменила им в том числе "депортацию" детей, которых власти спасали от обстрелов украинских вооруженных формирований и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса и выдвинул им обвинения в заведомо незаконном заключении под стражу и приготовлении к нападению на представителя иностранного государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что постановка вопроса МУС об "аресте Путина" неприемлема, Россия не признает юрисдикцию этой инстанции, а любые ее решения ничтожны с точки зрения права.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев указывал, что выдача ордера создает колоссальный негативный потенциал и может привести к ответной реакции Москвы.