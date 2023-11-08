МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Наступила острая фаза противостояния ценностей и идеологий в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Больше не будут слушать". Глобальный Юг отвернулся от Запада

"В острую фазу перешло противостояние ценностей и идеологий", — сказал он в ходе встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

Патрушев отметил, что постоянные попытки коллективного Запада уничтожить цивилизационное многообразие, внедрить повсюду неолиберальные идеологические установки и агрессивный индивидуализм под видом универсальных демократических ценностей вызывают растущее отторжение, особенно в государствах, где сильны традиционные общественные и духовно-нравственные устои.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ США

По его мнению, закономерным следствием политики США явилось ухудшение ситуации в области глобальной безопасности, так как многие международные форматы, созданные для координации усилий мирового сообщества и предотвращения конфликтов, такие как ОБСЕ и Совет Европы, стремительно обесцениваются и теряют влияние. Боррель объявил о конце эпохи интеллектуального превосходства Запада

"Политизированные подходы Вашингтона, Лондона и Брюсселя выхолостили и обессмыслили не только их деятельность, но и работу ряда органов системы ООН. Подорван международный режим контроля над вооружениями", — отметил Патрушев и пояснил, что во многом этому способствует отсутствие в некоторых случаях единой позиции "наших стран на международных площадках, недостаток взаимной поддержки".

ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДА НА УКРАИНЕ

Запад всеми силами пытается поддерживать на Украине созданный им марионеточный режим, являющийся источником военных и террористических угроз, при этом продолжающееся накачивание оружием, финансовая и политическая поддержка Киева — шаги, прямо способствующие дальнейшей эскалации конфликта и напряженности, отметил секретарь Совбеза РФ.

"Впрочем, именно так США и их сателлиты поступали в последние девять лет. Они не только поддерживали киевский режим и закрывали глаза на творимые им беззакония, включая массовые убийства мирного населения, но и целенаправленно готовили его к боевым действиям против нашей страны", — сказал он и добавил, что отсутствие успехов на поле боя вынуждает киевский режим все чаще прибегать к террористическим методам. "Хочет смерти". Во Франции испугались решения фон дер Ляйен по Украине

"Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС", — сказал он и напомнил, что 26 октября "один из украинских БПЛА попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других — в комплекс ее административных зданий".

Патрушев максимально подробно остановился на проблематике биологической защиты и обеспечения биобезопасности. Он сообщил, что Россия регулярно получает сведения об опасных экспериментах, проводимых на постсоветском пространстве западными странами — в первую очередь, США.

"Подчеркну: речь идет о деятельности, не соответствующей обязательствам по нераспространению биологического оружия. В том числе — о разработке средств и технологий, которые представляют угрозу существованию всего человечества. Моделируются биологические атаки, к разработкам привлекается искусственный интеллект", — указал секретарь Совбеза РФ и добавил, что Москва неоднократно ставила эти вопросы в международных форматах, включая ООН, однако внятных ответов от Вашингтона так и не последовало.