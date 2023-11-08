МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев вручил своим коллегам по СНГ книгу под названием "Америка против всех. Геополитика, государственность и глобальная роль США: история и современность", которая раскрывает подрывную роль США, особенно их стремление сохранить свою гегемонию. Книга подготовлена силами российского научного сообщества, заявил секретарь Совбеза России. В Совбезе России предостерегли "неугодные" США страны

"Мы в аппарате Совета безопасности тщательно проанализировали книгу и считаем, что она весьма актуальна, особенно в контексте текущей международной обстановки. В этой книге на конкретных примерах, с использованием широкого спектра фактов и документальных свидетельств прослеживаются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с зарождения американской государственности и закачивая нашим временем", — сказал Патрушев.

По словам Патрушева, в книге подробно рассматриваются истоки и эволюция деструктивной политики США, начиная с истоков их государственности и до наших дней. Особое внимание уделено анализу антидемократического характера американского государства и его внутренней и внешней политики.

Сборник объединяет исследования социально-политической системы и курса США, основанные на достижениях современной американистики. Он также содержит обширный список фактов, документальных свидетельств, статистических данных и оценок западных интеллектуалов.

Коллектив авторов книги утверждает, что США регулярно нарушают свои международные обязательства, осуществляют шантаж и вмешиваются в дела других стран, исключая принципы прав человека, что делает их главными угрозами демократии в мире.