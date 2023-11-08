МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в ходе заседания в среду рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет мобильных телефонов в школах, передает корреспондент РИА Новости. Правительство хочет запустить автопроверку школьных домашних работ

Ранее в Госдуму внесли законопроект, вводящий для школьников запрет на использование смартфонов на уроках в личных целях.

Одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что школьники смогут применять фитнес-браслеты. Она отмечала, что учебные заведения будут сами решать, как реализовывать запрет на практике.

"Как это будет в деталях — в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами", — заявила она.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители продолжат оставаться на связи со школьниками, но на уроках они будут пользоваться смартфонами только с разрешения учителя.

Отмечается, что данное нововведение содержится в комплексе изменений в федеральный закон "Об образовании". Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, новации позволят устранить "имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия".

Авторы законопроекта отмечают, что изменения усиливают "главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания".