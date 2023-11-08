МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации в ходе заседания в среду одобрил поправки в закон о выборах президента. В Кремле прокомментировали сообщения о решении Путина участвовать в выборах

Ранее эти нововведения поддержали конституционный комитет Совфеда и комитеты-соисполнители.

Первый зампред конституционного комитета Владимир Полетаев пояснил агентству РИА Новости, что, в частности, согласно поправкам, будет введен запрет агитации на всех заблокированных ресурсах, а также несколько уточнений, касающихся работы СМИ.

"Среди них — допуск на заседания избиркомов исключительно тех представителей СМИ, кто осуществляет деятельность на основании трудового договора, а также ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках, располагающихся в воинских частях. Исключением будет является работа представителей аккредитованных СМИ по согласованию с командиром воинской части", — отметил он.

Документ также содержит уточнение положений, касающихся проведения фото- и видеосъемки на избирательных участках. Согласно поправкам, она может проводиться только лицами, имеющими на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.

По словам Полетаева, поправки уточняют, что голосование на федеральных выборах в субъектах РФ с военным положением, "возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".

От рассказал, что вносятся уточнения в правила проведения голосования на избирательных участках за границей. Так, начало, конец и продолжительность голосования смогут быть изменены по решению руководителя посольства, если проведение голосования представляет угрозу для жизни и здоровья граждан России.

"Также реализуется возможность ведения реестра "надомного" голосования в электронном виде", — заключил парламентарий.

Закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.

Также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.